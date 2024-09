Il campionato inizia stasera? Fonseca: "No e abbiamo già perso punti. Dobbiamo recuperare"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo per 4-0 contro il Venezia. Ecco le parole del tecnico portoghese:



Il campionato inizia stasera?

"No, già abbiamo cominciato quattro giornate fa, perdendo punti. Dobbiamo recuperare, ma è stato importante vincere e anche in questo modo, per dare fiducia ai giocatori".

Cosa serve per tirarsi fuori da un momento difficile

"Penso che sia tutto importante adesso. Possiamo parlare di tattica, di tecnica ma l'atteggiamento è molto importante per una squadra che vuole giocare così. Abbiamo fatto bene, è stato importante il lavoro in campo ma anche nello spogliatoio e video".