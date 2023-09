Il caro biglietti unisce i tifosi. Striscione nella curva dell'Inter in linea con quello del Milan

I tifosi dell'Inter, questa volta, non restano in silenzio, ma tifano per i giocatori di Simone Inzaghi dall'inizio della gara contro la Fiorentina. Dalla Curva Nord di San Siro, però, si alza un grido di protesta contro il caro biglietti, una costante di questo inizio di stagione. Come già accaduto nei giorni scorsi in Roma-Milan, anche la tifoseria organizzata nerazzurra chiede un calmiere: "Trasferte, fissate un tetto al prezzo dei biglietti", è questo lo striscione esposto al Meazza.