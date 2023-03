Il Ceo di Dazn Italia: "Problemi streaming? Sempre meno. Su 640 gare criticità solo nell'1%"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Ceo di DAZN Italia Stefano Azzi ha parlato al Sole 24 Ore soffermandosi anche sui problemi nello streaming di alcune partite di Serie A riscontrati nel corso del tempo dai tifosi: "Anche in questa stagione Dazn ha dovuto fronteggiare la famigerata rotella per i consumatori... Sempre meno. In un anno e mezzo abbiamo trasmesso 640 partite. In questo novero le criticità ci sono state in circa l’1% dei match.