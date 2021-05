Il Chelsea vince la sua seconda Champions: la decide Havertz, City ko

Basta uno squillo di Havertz al Chelsea per battere un City deludente. Finisce come era finita in campionato, con due vittorie dei Blues contro il City, non può essere solamente una coincidenza. Zero parate di Mendy, non tante di più di Ederson, il Chelsea è riuscito a impantanare il gioco degli avversari. Al minuto novantasei Mahrez ha la possibilità di pareggiare, con una girata dal limite del'area e Mendy che si inginocchia per sperare. La conclusione scheggia la traversa, incoronando il Chelsea in maniera meritata.