Il Cimiano Calcio presenta il 2° trofeo Galbiati. Premiato Liberali come giovane promessa, presenti tante leggende del Milan

La Società Cimiano Calcio, promotrice della seconda edizione del Trofeo Italo Galbiati, ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del torneo calcistico, intitolato all’indimenticabile allenatore, andata in scena questa sera presso la prestigiosa location dell’Auditorium Banco BPM di Milano. La serata è stata presentata dal giornalista Fabio Caressa e dalla conduttrice Elena Barolo ed è stata impreziosita dalla presenza di tanti campioni del presente e del passato, oltre ai massimi Dirigenti del calcio italiano, come Fabio Capello, compagno di viaggio di tutta la carriera di Italo Galbiati. Dalle legend rossonere Roberto Donadoni, Mauro Tassotti, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Christian Brocchi alla bandiera nerazzurra Beppe Bergomi, il gran galà di presentazione della seconda edizione del Trofeo Galbiati è stata l’ occasione per consegnare diversi riconoscimenti alla memoria del grande allenatore. Presenti anche le istituzioni, con Marco Riva (CONI Lombardia), Christian Mossino, Vicepresidente Vicario CRL, CRA, AIA la famiglia Galbiati al completo.

Galbiati Awards

PREMIO ITALO GALBIATI AL CALCIATORE IN ATTIVITA’ : Tommaso Augello, Cagliari Calcio

PREMIO ITALO GALBIATI GIOVANE PROMESSA: Mattia Liberali, AC Milan

PREMIO ITALO GALBIATI ALLENATORE: Simone Inzaghi, FC Internazionale

PREMIO ITALO GALBIATI CARRIERA GIOCATORE: Alessandro Costacurta

PREMIO ITALO GALBIATI MIGLIOR GIOVANE ARBITRO: Edoardo Lucci, AIA Milano

PREMIO ITALO GALBIATI SOCIETA’ RIVELAZIONE: COMO 1907

PREMIO ITALO GALBIATI DIRIGENTE SPORTIVO: Piero Ausilio, Fc Internazionale

PREMIO ITALO GALBIATI DIRIGENTE SPORTIVO - SETTORE GIOVANILE: Roberto Samaden, Atalanta Bergamasca Calcio

PREMIO ITALO GALBIATI ALLA CARRIERA: Zlatan Ibrahimovic

Il torneo:

Il 2° Trofeo Italo Galbiati ospita molte tra le realtà più prestigiose del panorama calcistico lombardo: la competizione è riservata a squadre della categoria U16 e si svolgerà dal 5 febbraio al 16 aprile 2025 presso i campi da gioco Cimiano Sports Center e Pero SportingClub.

L’impegno per il sociale:

La Società Cimiano Calcio, da sempre sensibile ai temi sociali, ha voluto come partner di questa iniziativa l’Associazione Francesco Realmonte ETS che dal 2009 è a supporto dell’inserimento socio-lavorativo di migranti e richiedenti asilo, e all’ estero in progetti che promuovano l’ empowerment di comunità in zone di conflitto e che garantiscano il diritto all' educazione di bambini e quello alla formazione dei giovani.

Il pensiero del Presidente del Cimiano Calcio, Federico Galli:

"Siamo onorati di dare vita per il secondo anno consecutivo a questo Torneo che celebra l’eredità di Italo Galbiati, un simbolo di dedizione e amore per il nostro sport. Questa manifestazione non è solo un'opportunità per competere ma anche per unire i cuori e trasmettere i valori che Italo ha incarnato nella sua vita”.