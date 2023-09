Il Cittadino - Si avvicina lo stadio del Milan a San Donato: i rossoneri hanno candidato il futuro impianto per Euro2032

Come riporta 'Il Cittadino', nell'attesa che venga depositato il progetto in Comune, arriva un’altra conferma riguardo l’intenzione del Milan di realizzare il proprio stadio sull’area San Francesco a San Donato. I rossoneri, infatti, hanno candidato il futuro impianto che dovrebbe sorgere nella città dell’Eni per ospitare gli Europei 2032.

Si legge: "Due alti dirigenti rossoneri pare si siano recati presso la federazione continentale a Nyon per mostrare il progetto del futuro stadio di San Donato. La bozza del disegno riguardante lo stadio da circa 700 milioni, stando alle anticipazioni che sono trapelate, dovrebbe sbarcare in Comune entro la fine di settembre. In particolare la squadra ha recentemente affidato la stesura del progetto allo studio Manica, considerato leader del settore, e che lavorerà insieme a CAA Icon con cui ha già collaborato nella realizzazione dell’Allegiant stadium di Las Vegas. Nella fase in cui sul territorio continua a tenere banco il dibattito, con l’alzata di scudi della cordata “no stadio”, sono in corso una serie di passaggi al termine dei quali la giunta deciderà se dare avvio alla trafila per una variante agli strumenti urbanistici in vigore a cui dovrebbe seguire la sottoscrizione di un accordo di programma con la Regione. Tutte tappe che la squadra sembra determinata a concludere nell’arco di meno di 2 anni per dare inizio ai lavori nel 2025".