Il clima di Milanello, Theo: "Chiunque arriva si sente in famiglia"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua intervista a Rivista Undici, Theo Hernandez ha sottolineato l'atmosfera che si respira a Milanello e che è uno dei segreti della squadra di Pioli. Queste le parole di Theo: "Certo, il nostro gruppo è molto giovane, ma secondo me giochiamo come una squadra matura, consapevole, una squadra che vuole vincere sempre. Ma abbiamo comunque una bella energia, siamo come una famiglia. Quando sono arrivato io, dal primo giorno Samu, Musacchio e i ragazzi spagnoli mi hanno aiutato tanto. Che è la stessa cosa che stiamo facendo noi, con i più giovani che sono arrivati adesso. Sono arrivati nuovi giocatori, ma dal primo giorno che sono arrivati qui, li abbiamo fatti sentire come una famiglia".