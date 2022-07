Il Colonia ringrazia il Milan: "Bello che un club così storico sia venuto qui"

Al termine di Colonia-Milan, amichevole decisa dalla doppietta di Giroud nel primo tempo e chiusa sull'1-2 dal gol nel finale di Hector, i padroni di casa hanno voluto ringraziare i rossoneri per la bella partita disputata nella piacevole cornice del RheinEnergieStadion: "È stato bello che un club così storico sia venuto a farci visita, dovrebbe farlo più spesso. I migliori auguri per la prossima stagione".

It was great having such an historic club come to visit, should do it more often



All the best for the coming season!

___#KOEACM #effzeh https://t.co/YqaJiGXdos