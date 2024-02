Il commento di Calamai dopo Milan-Atalanta: "Il rigore fa discutere"

Come di consueto il lunedì mattina, Luca Calamai ha espresso le sue opinioni sul weekend di calcio appena trascorso sulle colonne dell'editoriale di Tuttomercatoweb.com. Il giornalista ha parlato ovviamente anche di Milan-Atalanta e non ha potuto non riservare un commento anche al controverso episodio del rigore fischiato da Daniele Orsato, con l'aiuto del Var, in favore della squadra di Gianpiero Gasperini e che, di fatto, ha regalato il pareggio alla Dea, altrimenti mai pericolosa.

Il commento di Luca Calamai sulla partita e sul rigore: "Milan-Atalanta finisce 1 a 1. Nel dopo partita ad accendere il dibattito è stato il rigore concesso da Orsato (con la chiamata del Var) per un contatto Giraud-Holm. Decisione controversa. Destinata ad accendere nuove polemiche. Non è un campionato semplice per il designatore Rocchi e per la sua squadra. Comunque Milan e Atalanta hanno tutte le carte in regola per conquistare un posto in Champions"