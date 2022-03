Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo decreto: dal 1° aprile gli stadi tornano al 100%

MilanNews.it

Il Consiglio dei Ministri ha approvato le misure anti Covid. Dal 1° aprile non vi saranno più limitazioni per gli stadi, la cui capienza tornerà ad essere del 100%. L'unica gara che prima di questa data si giocherà totalmente a porte aperte sarà Italia-Macedonia del Nord, prevista per il 24 marzo. Per accedere agli stadi, inoltre, sarà richiesto soltanto il green pass base ma l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 rimarrà obbligatorio per impianti all'aperto e al chiuso almeno fino al 30 aprile.