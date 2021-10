Il consiglio di Giovanni Galli: "Al Milan suggerirei di viaggiare sottotraccia"

"Il Milan può puntare allo scudetto, giusto che abbia questa ambizione". Parla così l'ex rossonero Giovanni Galli, a La Gazzetta dello Sport: "Ma suggerirei loro di viaggiare sottotraccia, meglio così che spavaldi e a petto in fuori. Ci sono moltissimi giovani che potrebbero sentire il peso delle responsabilità: devono mantenere questo ritmo non per due settimane ma per i prossimi sette mesi".