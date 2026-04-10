Il consiglio di Pellegatti al Milan: "Non bisogna prendere Mbappè e Haaland ma due Akanji, due van Dijk"

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Il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti, da una vita molto vicino alle questioni di Milanello, è stato ospite nella serata di giovedì negli studi di Sportitalia dove ha parlato del Milan, commentando sia il momento attuale che in generale la stagione, come pure anche quelli che dovranno essere gli obiettivi in sede di calciomercato nel corso della prossima estate per far sì che la rosa a disposizione del tecnico livornese Massimiliano Allegri possa essere adeguatamente rinforzata. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Pellegatti sul mercato del Milan in estate: "Il prossimo anno, ed è una mia teoria, per vedere un Milan offensivo non bisogna prendere Mbappè e Haaland, bisogna prendere due Akanji, due van Dijk: se Massimiliano Allegri ha due Akanji... Giocatore che voleva ma poi è andato all'Inter, quindi avresti preso un bel giocatore".