Il cordoglio del Milan per la scomparsa di Florijana Ismaili

Intervenuto su Twitter, il Milan ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Florijana Ismaili, calciatrice dello Young Boys tragicamente scomparsa: "Apprendiamo con enorme dispiacere la scomparsa della calciatrice svizzera Florijana Ismaili. Le nostre più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e allo Young Boys in questo momento così tragico".

It is with a heavy heart that we hear of the passing of Swiss player Florijana Ismaili. Our deepest condolences go to her family, friends and @BSC_YB at this saddest of times.



