Il Corriere dello Sport sul Milan: "In Australia senza Leao"

vedi letture

L'ultimo impegno del Milan in questa stagione, anche se non ufficiale, sarà l'amichevole che il prossimo 31 maggio i rossoneri disputeranno contro la Roma in quel di Perth, in Australia. Un ritorno dopo oltre 30 anni nel continente oceanico e un'occasione non solo di incontro con i tifosi rossoneri in quella zona del mondo ma anche di commemorazione dell'ex giallorosso e rossonero Agostino Di Bartolomei nel trentennale dalla sua scomparsa. Ieri il Milan ha reso noti i convocati e in queste ore sta arrivando in Australia.

Tra i convocati c'è più di un assente illustre. La lista è guidata da Rafael Leao, rimasto in Europa per motivi personali: "La squadra in Australia senza Leao". Oltre al portoghese non ci saranno nemmeno Ismael Bennacer, Mike Maignan e Christian Pulisic. Non c'è Kjaer ma c'è Giroud che dunque potrebbe giocare l'ultima gara con il Milan in terra australiana prima dell'Europeo con la Francia. In panchina non ci sarà Pioli ma Daniele Bonera che, l'annon prossimo, dovrebbe guidare l'under 23 se il progetto prenderà piede.