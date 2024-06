Il Corriere intercetta Sala: "Vendere San Siro a Vasco Rossi o ai promoter"

Entro la fine del mese di giugno, sia il Milan che l'Inter attendono che gli venga presentato, come promesso dal Comune di Milano, il progetto di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro che è stato preso in carico dal rinomato studio WeBuild su invito proprio del sindaco di Milano Beppe Sala. Intanto il club rossonero sta continuando a mandare avanti il suo progetto con il comune di San Donato nell'ex area San Francesco.

Ieri il sindaco di Milano Beppe Sala durante un incontro al Corriere della Sera in cui è stata consegnata la Pergamena della Città al cantante Vasco Rossi, in questi giorni in concerto a San Siro, ha avanzato la sua ultima proposta sul futuro della Scala del Calcio. Queste le parole intercettate e riportate da Sette: "vendere San Siro a Vasco o ai promoter se le due società di calcio non lo vogliono".