Il CorSera sul perfezionamento della tecnologia: “La nuova VAR”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, si sofferma in apertura sul perfezionamento della tecnologia in campo e titola: “La nuova VAR”. Confermata, ha resto “più giusto” il calcio, si sbaglia di meno, ma va migliorata - si legge - Studi per perfezionarla, specializzazione dei ruoli, molte più immagini tv, prevenzione degli errori. La chiamata è in stand by.