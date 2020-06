Il CorSport apre con le parole di Fonseca prima del Milan: "Non solo Dzeko"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina alle parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Milan: "Non solo Dzeko". L'allenatore giallorosso ha spiegato che la sua squadra non dipende dall'attaccante bosniaco. Nella formazione rossonera, ancora out Ibra, sarà quindi nuovamente Rebic a guidare l'attacco milanista. Pioli recupera invece Kjaer.