Il CorSport cauto: "Milan-Fofana: caos. Pavlovic più vicino"

Questa mattina il Corriere dello Sport prova a fare il punto sui due obiettivi di mercato più caldi del Milan: il centrocampista Youssouf Fofana e il centrale difensivo Strahinja Pavlovic. Rispetto ad altri quotidiani, oggi il CorSport è più cauto sulla trattativa per il centrocampista francese dopo la notizia che Manchester United e Atletico Madrid si sarebbero scritti con forza alla corsa per il mediano di proprietà del Monaco. Più possibilista invece per il centrale serbo che, complice anche la sua spinta a firmare con il Diavolo, si avvicina.

Titola così il CorSport questa mattina: "Milan-Fofana: caos. Pavlovic più vicino". Sul francese viene riportato: "La società rossonera ancora in posizione favorevole ma United e Atletico Madrid hanno contattato il Monaco". Sul serbo invece si legge così: "Il difensore, che ha già l'accordo con il Milan per un contratto di cinque anni, spinge per lasciare il Salisburgo".