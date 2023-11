Il CorSport: "Pioli ritrova Pulisic, Loftus-Cheek, Calabria e Kjaer"

Ci sono anche buone notizie dall'infermeria rossonera, finalmente. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, Stefano Pioli potrà riabbracciare almeno quattro giocatori in occasione della sfida alla Fiorentina di sabato prossimo. Questo il titolo: "Pioli ritrova Pulisic, Loftus-Cheek, Calabria e Kjaer". Tutti, specialmente gli ex Chelsea, saranno fondamentali per i prossimi impegni della squadra rossonera tra campionato e Champions League.