Il CorSport sul Milan: "Maldini: 'Donnarumma e Ibra, destini diversi'"

"Gigio e Zlatan, destini diversi" scrive il Corriere dello Sport sul Milan, riportando le parole di Paolo Maldini prima della vittoria sulla Roma. "Il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio per tutto ciò che rappresenta: è un simbolo della società, un ragazzo che ha iniziato nel nostro settore giovanile, ma soprattutto, a mio parere, è il miglior portiere al mondo. Stesso discorso per Ibrahimovic? Sono due situazioni diverse: Donnarumma non ha il contratto in scadenza, Ibra sì" ha detto il dirigente rossonero.