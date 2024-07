Il CorSport titola: "Arriva Fonseca, boom di tessere"

Nelle scorse settimane, tra le polemiche che hanno accolto la decisione del Milan di puntare su Paulo Fonseca, è emersa anche quella relativa alla campagna abbonamenti rossonera che avrebbe potuto subire pesanti contraccolpi in virtù della decisione da parte della società di investire su un nome per la panchina con poco appeal, specialmente agli occhi dei tifosi rossoneri. Eppure i numeri riportati da MilanNews.it dopo le prime fase di vendita (LEGGI QUI), hanno dimostrato che non ci sono stati passi indietro, anzi.

Oggi il Corriere dello Sport affronta il tema e scrive così: "Arriva Fonseca, boom di tessere. Sono già 35mila gli abbonamenti venduti". E poi ancora viene scritto: "L'allenatore spera di avere per il via della preparazione già alcuni rinforzi". La prima fase di vendita era dedicata alla conferma dei posti degli abbonati dello scorso anno: rispetto alla stagione precedente si è registrato un +5% delle conferme. L'obiettivo del club, nelle prossime fasi di vendita libera, è arrivare ancora al sold out che verrebbe raggiunto con la sottoscrizione di 40-41mila tessere vendute.