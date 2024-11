Il CorSport titola: "Leao-Milan, è una rottura da divorzio"

"Leao-Milan, è una rottura da divorzio". Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dell'attaccante portoghese. Per la terza volta di fila in campionato, contro il Monza, Paulo Fonseca lascerà in panchina Rafael Leao.

Un'esclusione motivata per scelta tecnica, che però somiglia molto a una scelta punitiva. Alla base, un rapporto molto complicato fra il giocatore e l'allenatore, nonostante la comune nazionalità. Fonseca vuole che Leao aiuti di più la squadra, mentre Leao non è contento della gestione e si sta intristendo ancora di più.

Il giocatore sarebbe deluso dal trattamento ricevuto e avrebbe chiesto ai ai propri agenti di cominciare ad esplorare altre destinazioni. Se le cose non dovessero risolversi Leao potrebbe anche decidere di lasciare il Milan.