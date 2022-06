Il CorSport titola: "Renato Sanches-Botman: nuovo asse con il Lille"

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport e come filtra da settimane, il Milan sta cercando di perfezionare il doppio colpo Renato Sanches-Sven Botman dal Lille. Il titolo recita: "Renato Sanches-Botman: nuovo asse con il Lille". Già perchè tra il club rossonero e quello francese non è la prima volta che si tenta di scendere a patti: due dei protagonisti principali della cavalcata del Milan di quest'anno sono proprio arrivati dal Lille. Stiamo parlando chiaramente di Rafael Leao, sbarcato a Milano nell'estate del 2018, e Mike Maignan, arrivato l'anno scorso. Per Sanchese c'è ancora da limare qualche dettaglio con le due società che dovrebbero riuscire a venirsi incontro verso una cifra attorno ai 15 milioni. Per Botman ne servono almeno 30 ma la corte sfrenata del Newcastle sta provando la volontà dell'olandese, mai celata, di vestire rossonero.