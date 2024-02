Il CorSport titola: "Thiaw da incubo, il rientro è un flop"

C'era grande attesa per il ritorno da titolare di Malick Thiaw, ieri sera nella trasferta del Milan contro il Monza. Questa attesa, però, si è presto tramutata in sconcerto dopo la prestazione del centrale tedesco che ha dimostrato di essere ben lontano da una forma ottimale in grado di permettergli novanta minuti di gioco. L'ex Schalke apre la strada ai brianzoli con un fallo da rigore molto ingenuo, perché arrivato pochi secondi dopo due leggerezze già clamorose. Anche sul secondo gol è tutt'altro che perfetto.

Il Corriere dello Sport questa mattina commenta così la prestazione di Thiaw: "Thiaw da incubo, il rientro è un flop". Probabilmente, con Simic che ha dimostrato di essere affidabile e a disposizione in panchina, rischiare già dal primo minuto Thiaw è stato un gioco d'azzardo che non ha ripagato, un po' come tutte le scelte di Stefano Pioli ieri sera.