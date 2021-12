Il Covid non ferma la Premier League: niente stop natalizio, confermato il turno del Boxing Day

Niente stop natalizio per la Premier League. Il massimo campionato inglese - scrive The Athletic - ha deciso di non fermare le attività nonostante l'impennata di casi di Coronavirus registratasi in questi ultimi giorni.

In una videoconferenza alcune società hanno proposto di spostare le sfide in programma nel Boxing Day del 26 dicembre, così come quelle dal 28 al 30 dicembre, ma la maggioranza ha preferito continuare comunque a giocare. Nessuna pausa, dunque, la Premier League proseguirà regolarmente nelle date 26-27-28-29-30/12 e 1-2-3/1 per poi fermarsi, come da calendario, per due settimane.

"È stato confermato oggi in una riunione del club della Premier League che, pur riconoscendo che un certo numero di club stanno vivendo epidemie e sfide di COVID-19, è intenzione collettiva della Lega continuare l’attuale calendario delle partite ove possibile in sicurezza. La salute e il benessere di tutti gli interessati rimangono la nostra priorità e la Lega continuerà a monitorare e riflettere le linee guida sulla salute pubblica, procedendo sempre con cautela", si legge nel comunicato ufficiale della Premier League.