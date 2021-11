Il derby infiamma Milano: in 57mila sulle tribune di San Siro

Il derby di Milano riapre ai tifosi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’ultima volta, senza limitazioni, San Siro era stato riempito da 75.817 spettatori. Domani sera, a causa delle disposizioni anti-Covid che prevedono l’apertura dell’impianto al 75% della capienza, non potrà esserci il sold-out assoluto, ma sugli spalti saranno comunque in 57mila, con pullman di tifosi rossoneri in arrivo anche da Slovacchia e Albania.