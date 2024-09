Il Diavolo ritrova una delle sue bestie nere. Il CorSport: "Sassuolo: ora il Milan"

L'anno scorso il Sassuolo è retrocesso in Serie B. La squadra neroverde è stata protagonista di un'annata storta e non è riuscita a evitare la discesa nella serie cadetta per la prima volta da quando era salita in Serie A. Nei suoi anni nel massimo campionato, la formazione emiliana è stata sia un incubo che fonte di gioia per il Milan. Tante, troppe volte i rossoneri sono caduti contro i neroverdi, spesso sotto i colpi di Berardi: storico, l'anno dopo lo scudetto, un 5-2 subito a San Siro. Memorabile invece la partita del diciannovesimo titolo, vinta dal Milan al Mapei Stadium per 3-0.

Quest'anno potevano non esserci gare contro il Sassuolo e invece i neroverdi hanno eliminato il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia e si sono regalati un viaggio a San Siro anche in questa stagione. Scrive il Corriere dello Sport: "Lecce, tabù cadette. Sassuolo: ora il Milan". Per i pugliesi, avversari del Milan venerdì in campionato, è la terza eliminazione di fila per mano di una squadra di Serie B. La gara tra Milan e Sassuolo si giocherà a dicembre: la settimana del 4 o quella successiva del 18.