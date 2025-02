Il doppio grande ex di Feyenoord-Milan Tomasson: "Hanno entrambe un posto nel mio cuore, e penso che i rossoneri siano favoriti"

Intervistato dai colleghi di Amazon Prime Video, Jon Dahl Tomasson, il doppio grande ex della partita, ha parlato della sfida di Champions League in programma questa sera al De Kuip tra Feyenoord e Milan:

I tifosi del Milan erano preoccupati che tu fossi in fuorigioco (gol del 3 a 2 del quarto di ritorno di Champions contro l'Ajax nel 2003, ndr)

"Penso che non c'era motivo per esser in fuorigioco. Sarebbe stato stupido trovarsi in fuorigioco in quel momento. Ovviamente ero molto vicino alla porta e quando un attaccante vede la porta, la rete, il pallone, vuole segnare".

Hai mai parlato con Inzaghi per questo gol?

"No, perché aveva già segnato molti gol. Penso che fosse contento di aver passato il turno".

Sull'incarico di CT

"Sono stato scelto come Commissario Tecnico della Svezia, il primo straniero nella storia di questa Nazionale. Una svolta epocale per ripartire ma anche per modernizzare lo stile di gioco. Stiamo costruendo e vincendo allo stesso tempo. Adesso sta andando tutto bene, mi sto godendo il momento. Fare l'allenatore è un grande lavoro".

Molti dei tuoi compagni di squadra di quel Milan sono diventati allenatori

"Penso che è la conseguenza di un grande gruppo, con tanti leader. Tutti abbiamo tratto ispirazione da mister Carlo Ancelotti, un grande allenatore a quel tempo ed anche adesso. Sono stati tre ottimi anni al Milan, abbiamo vinto uno Scudetto, abbiamo giocato due finali di Champions League vincendone una, abbiamo vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. È stato un grande periodo e ovviamente è stato bellissimo giocare con tante leggende. Penso che fossimo la squadra migliore del mondo in quel momento".

Sulle vittorie

"Abbiamo vinto tanto, ma abbiamo anche espresso un calcio fantastico. Ovviamente abbiamo ricevuto tanto supporto dai tifosi, dalla Curva Sud a San Siro. Era incredibile giocare a San Siro, ma anche andare a Milanello, un ottimo centro sportivo in quel periodo. Non vorrei dire "il paradiso del calcio", ma qualcosa di molto simile".

Adesso ci sono tanti attaccanti forti, possono giocare tutti insieme? Come?

"Tutti i giocatori forti possono giocare insieme. Certo, basta solo toccare il tasto giusto".

Sul suo approdo al Milan...dal Feyenoord

"Sono arrivato dal Feyenoord subito dopo aver vinto la finale di Coppa UEFA, nella quale ho segnato il gol vittoria. In realtà avrei potuto scegliere tra Barcellona e Milan in quel momento. Non ho mai rimpianto la mia scelta. C'erano un po' di danesi in Italia, c'era Helveg che giocava nel Milan e mi chiamava...mi chiamava, dicendomi di venire al Milan. Ma non era necessario chiamarmi perché volevo andare al Milan".

Adesso qualcosa di simile è successo a Sntaigo Gimenez

"È un attaccante, ha bisogno di segnare, ha bisogno di essere messo nelle condizioni di creare occasioni. Ha fatto molto bene nel campionato olandese e anche in Europa. Non vedo l'ora di vedere i suoi miglioramenti. Sono certo che i tifosi del Milan ameranno vederlo segnare, magari già iniziando da questa partita".

Senza Gimenez, come il Feyenoord potrà essere pericoloso?

"Ricordiamoci che hanno degli esterni d'attacco molto veloci, ma allo stesso tempo Gimenez ha fatto molto bene con loro e mancherà sicuramente. Sono due squadre che hanno un posto nel mio cuore e penso che il Milan sia favorito".