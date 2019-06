Il Feronikeli, club che milita nella Superliga e Futbollit të Kosovës, ha annunciato l'accordo con il Milan per un'amichevole che si disputerà in Kosovo. Tuttavia il club rossonero non ha ancora annunciato nulla a riguardo. Si attendono quindi notizie in merito a questa gara ed eventualmente alla data in cui verrà disputata.