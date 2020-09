Il figlio di Galliani: “Il gol di Daniel Maldini scalda il cuore in questo calcio che pensa sempre più al business”

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, su LinkedIn ha dedicato un post a Daniel Maldini, autore di un gol in Milan-Monza: “L'altroieri è stata una giornata speciale, assistere a Milan-Monza era già di per se un’emozione unica, correva l’anno 1982 quando mio padre mi portò con se ad assistere alla mia prima stagione di calcio con il Monza fino al 1986, poi trent’anni meravigliosi col Milan. Poi il ritorno a Monza con entrambe le squadre sempre nel cuore. Ieri sera vedere segnare per la prima volta a San Siro Daniel Maldini l’ha resa ancora più speciale. La ciliegina sulla torta! In un calcio che rischia sempre di essere troppo orientato al business queste storie romantiche riscaldano il cuore”.