Il futuro del Milan è col centrocampo a tre? Fonseca: "Noi giochiamo sempre a 3 in mediana..."

vedi letture

Mister Paulo Fonseca è stato intervistato da DAZN al termine di Cagliari-Milan. Queste le sue dichiarazioni dopo il 3-3 dell’Unipol Domus.

Il futuro del Milan è col centrocampo a 3?

“Noi giochiamo sempre con il centrocampo a tre. Oggi abbiamo giocato con Tijji, Fofana e Chris. Il problema non è stato questo. Il problema è come abbiamo sofferto, abbiamo preso il primo gol che non possiamo prendere. È vero che è in fuorigioco, ma non possiamo prenderlo. Il secondo è pazzesco… Questa è una squadra che crossa sempre, siamo stati poco aggressivi con i singoli, non di reparto”.