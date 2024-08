Il futuro di Leao, Pellegatti è sicuro: "Mi hanno fatto capire che Leao non si cede"

vedi letture

In merito ai diversi rumors di mercato che, nelle ultime ore avrebbero avvicinato Rafa Leao al Barcellona, è intervenuto così il giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti. Questo il suo commento, con l'aggiunta di un particolare aneddoto:

Pellegatti sul suo canale Youtube: "Si è sparsa questa notizia del forte interesse del Barcellona per l'attaccante portoghese del Milan. I blaugrana sarebbero disposti a mettere sul piatto 60 milioni più un'eventuale contropartita tecnica. Ma attenzione perché il Milan ha detto che Leao non si tocca e non si cede. Il club rossonero non prende in considerazione la proposta del Barcellona. Mi hanno detto questo, mi hanno fatto trapelare che Leao non si cede, a prescindere da possibili offerte del Barcellona. La notizia è di un autorevole quotidiano spagnolo, ma il Milan fa assolutamente muro".