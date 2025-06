Il futuro di Saelemaekers: Allegri lo valuterà al raduno a Milanello

vedi letture

Nel corso dell'ultima conferenza stampa col Belgio Alexis Saelemaekers ha detto che restare al Milan è un'opzione. Il tutto dipenderà ovviamente dai piani che Massimiliano Allegri ha in serbo per l'esterno belga, che nella passata stagione si è messo in mostra con la maglia della Roma al punto che il club giallorosso starebbe facendo il possibile per trattenerlo.

Il tecnico toscano avrebbe però intenzione di valutare Saelemaekers nel prossimo ritiro, incuriosito dalla sua estrema duttilità che potrebbe tornagli comoda nel corso della stagione.

Da esubero a opportunità

Saelemaekers non rientrava più nei piani tecnici del Milan lo scorso anno, ma in giallorosso sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri ha saputo rilanciarsi collezionando la bellezza di 31 presenze in tutte le competizioni, 7 gol e 7 assist. Dopo l'importante rendimento avuto l'anno prima a Bologna, anche nella capitale Alexis Saelemaekers ha mostrato tutta la sua duttilità, giocando sia da esterno alto che da laterale a tutta fascia, dimostrandosi essere un profilo completo, utile, instancabile.