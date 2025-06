Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Gimenez in gol, non bene Jovic e Pavlovic

vedi letture

Di seguito lo score di chi ha giocato:

Il Messico di Gimenez

Il Messico incassa una pesante sconfitta per 4-2 contro la Svizzera in un’amichevole che lascia poco spazio alle attenuanti. Tra le poche note liete per El Tri c’è Santiago Gimenez: l’attaccante del Milan trova il gol nella ripresa, confermando un buon momento di forma e offrendo una prestazione positiva nonostante il risultato negativo. Gimenez si muove bene, crea spazi e prova a suonare la carica, ma la difesa messicana crolla sotto i colpi degli elvetici. Una serata amara per il Messico e per il suo numero 9, protagonista sì, ma in un match da dimenticare.

Serbia, male Pavlovic e Jovic

Termina a reti inviolate la sfida tra Serbia e Albania, un match combattuto ma povero di emozioni. Non brillano i due rossoneri protagonisti: Strahinja Pavlovic, schierato titolare in difesa, ha offerto una prestazione sotto tono, macchiata anche da un’ammonizione rimediata nel primo tempo. Luka Jovic è subentrato nella ripresa ma non è riuscito a lasciare il segno, faticando a trovare spazi e palloni giocabili. Una prova nel complesso deludente per entrambi in una gara che non ha cambiato gli equilibri del girone.

Inghilterra di misura: Walker non entra in campo

L'Inghilterra ha conquistato la terza vittoria in tre partite nelle qualificazioni al Mondiale 2026, in Spagna, contro Andorra (1-0), grazie al 72mo gol di Harry Kane con la maglia dei "Tre Leoni".

Allo stadio dell'Espanyol vicino a Barcellona, la squadra vicecampione d'Europa ha faticato a lungo contro la difesa della nazione numero 173 al mondo nel ranking FIFA.

Solo nella ripresa é riuscita a sfondare il muro avversario grazie al cross di Noni Madueke, uno dei migliori in campo, sul quale Kane si è avventato (5'). Questa rete permette al neo allenatore Thomas Tuchel di mantenere un record impeccabile con tre vittorie e zero gol subiti, dopo i successi di marzo contro Albania (2-0) e Lettonia (3-0).