Acquafresca: "Con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, auguro lo stesso a Gimenez"

Basta esperimenti, basta scommesse. Dopo il fallimento della scorsa stagione il Milan ha deciso di puntare su una certezza: Massimiliano Allegri. Del neo allenatore del Diavolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex attaccante di Cagliari e Bologna, fra le altre, Robert Acquafresca, che con il toscano in panchina ha vissuo l'annata migliore della sua carriera (2008-2009).

Da Acquafresca a Gimenez: può Allegri sbloccare il messicano?

"Io con Allegri ho fatto la mia miglior stagione, quindi auguro lo stesso a Gimenez. È chiaro che è arrivato a gennaio, in un momento difficile, quindi secondo me non è stato messo nelle migliori condizioni per fare bene, quindi non ha espresso tutto il suo potenziale. Magari partendo dall'inizio, facendo la preparazione e conoscendo meccanismi con l'allenatore nuovo, e avendo più tempo a disposizione, penso possa fare bene. Ma glielo auguro perché più che altro lo auguro al mister".