Il futuro di San Siro fa discutere, un gruppo di architetti si espone: "Da pazzi abbatterlo"

Il possibile abbattimento di San Siro è un tema che fa discutere, non solo in Italia. Come riporta, infatti, l’edizione odierna di TuttoSport la storica rivista britannica di architettura Architet’s Journal si è esposta contro i progetti di Milan e Inter. Inoltre, un gruppo di architetti chiamato Architets Declare ha proposto il boicottaggi del bando che verrà indetto per il progetto del nuovo stadio: "L'Arsenal ha abbandonato Highbury, ma il vecchio stadio è rimasto in piedi e trasformato in modo estremamente soddisfacente. Per contrastare queste proposte dei club si potrebbe chiedere di allestira una gara parallela per un riutilizzo a basso impatto dello stadio esistente La demolizione di un edificio enorme per fare spazio a uno più piccolo è abbastanza indifendibile come scelta di design. È da pazzi. Se questo fatto si combina alla rinuncia del campo di calcio più storico d’Italia, la perdita è devastante e spinge a immaginare la necessità di un intelligente riutilizzo. Edifici come questo, che sono totem del cambiamento nel corso dei decenni, devono indicare come le costruzioni possano essere conservate e riadattate".