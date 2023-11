Il Giornale: "2 turni a Giroud: salta Fiorentina e Frosinone"

vedi letture

Anche Il Giornale in edicola stamattina riporta la notizia della squalifica di Olivier Giroud con questo titolo: "2 turni a Giroud: salta Fiorentina e Frosinone". Il francese è stato fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione di Lecce e sarà quindi costretto a saltare le prossime due gare di campionato del Diavolo contro Fiorentina e Frosinone. L'ex Chelsea sarà invece regolarmente a disposizione di Pioli per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund.