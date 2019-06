Il Giornale: "Aspettando Giampaolo, Maldini si prende il Milan"

Maldini può essere definito il nuovo responsabile dell’area tecnica del Milan. Manca solo l’ufficialità, ma l’ex capitano ha già dato l’ok a Gazidis. Anche il nuovo allenatore è stato individuato. La panchina verrà affidata a Giampaolo, ma il suo agente - come riporta il quotidiano Il Giornale - ha definito “fantasioso” il presunto incontro avvenuto a Rodi Garganico, in Puglia, tra il tecnico e Maldini. Dalla Samp, infatti, fanno sapere che la rescissione del contratto con il loro attuale allenatore non è stata ancora sottoscritta. Bisogna aspettare, dunque, ma l’affare si farà. Nel frattempo, a Casa Milan è in corso la formazione del team che dovrà accompagnare Paolo nel suo nuovo lavoro. Per Gazidis il profilo più interessante e compatibile con i piani della società è quello di Moncada.