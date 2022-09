Il Giornale: "Brozovic, Maignan & C. La serie A perde i pezzi con l’'effetto mondiale'"

MilanNews.it

Il Giornale titola così stamattina: "Brozovic, Maignan & C. La serie A perde i pezzi con l’'effetto mondiale'". Il centrocampista dell'Inter è solo l'ultimo giocatore che milita nel campionato italiano che si è infortunato in questa sosta per le nazionali. Tutti questi stop preoccupano tutte le squadre che ora sono attesa da un tour de force fino al via dei Mondiali in Qatar.