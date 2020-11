Il Giornale: "Calhanoglu-Demiral: visita in zona rossa"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Calhanoglu-Demiral: visita in zona rossa". Sono parecchie le polemiche che si sono scatenate dopo la foto pubblicata sui social della visita che Hakan Calhanoglu ha fatto a Torino al suo amico e compagno di nazionale Demiral: in molti si sono chiesti infatti come il giocatore rossonero abbia potuto lasciare la Lombardia, che è in zona rossa, per raggiungere un'altra regione (anche il Piemonte è in zona rossa).