Il Giornale - Da Parma a Cagliari: il "solito" schema degli avversari per sfruttare la distrazione di Theo Hernandez

vedi letture

Theo Hernandez è al momento una delle più grandi delusioni del Milan in questa prima parte di stagione. Il francese sta faticando a giocare ai suoi livelli e sta mostrando lacune difensive che non faceva vedere da tempo. In particolare, come riporta stamattina l'edizione odierna de Il Giornale, c'è uno schema che gli avversari stanno utilizzando da inizio campionato per sfruttare la distrazione del terzino sinistro milanista: partenza dell'azione offensiva dalla destra dello schieramento difensivo rossonero con pallone lanciato sull'altro fronte e chiusura in rete. Il primo gol è stato quello di Man a Parma alla seconda giornata, gli ultimi sono stati quelli di Zappa e Zortea sabato a Cagliari. Sono già nove le reti incassate dal Diavolo con la stessa giocata.

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez in maglia rossonera:

PRESENZE SERIE A: 9

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 13

MINUTI IN CAMPO: 1025'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 1

ESPULSIONI: 1