Il Giornale: "Derby tra rigori e pali. Il Milan non scappa, l'Inter resta indietro"

"Derby tra rigori e pali. Il Milan non scappa, l'Inter resta indietro": titola così stamattina Il Giornale che racconta una partita piena di emozioni, ma anche di errori di entrambe le squadre. Alla fine è arrivato un pareggio che lascia qualche rammarico in tutte e due le formazioni: i rossoneri non sono riusciti a staccare il Napoli in classifica, mentre i nerazzurri non hanno accorciato la distanza dalla vetta (sempre -7).