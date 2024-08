Il Giornale: "Dubbi, poi certezze. Il Milan di Cardinale non ha smobilitato"

vedi letture

Il Giornale in edicola oggi titola così: "Dubbi, poi certezze. Il Milan di Cardinale non ha smobilitato". Nonostante tante voci e indiscrezioni, i rossoneri non solo hanno tenuto tutti i titolarissimi (qualche settimana fa si parlava per esempio dei possibili addii di Maignan e Theo Hernandez), ma si sono anche rinforzati con acquisti mirati per migliorare tutti i reparti.

Con il nuovo tecnico Paulo Fonseca, accolto inizialmente da parecchia freddezza dai tifosi milanisti, il Milan ha vissuto un'estate da imbattuto in amichevole, riportando così un po' di entusiasmo in tutto l'ambiente rossonero. Stasera il Diavolo giocherà la sua prima partita ufficiale della stagione contro il Torino in un San Siro quasi tutto esaurito.