Il Giornale e le parole di Ibra: "Troppo facile per me smettere dopo lo scudetto"

Il Giornale in edicola stamattina riporta le parole di ieri di Zlatan Ibrahimovi che ha parlato in conferenza stampa dal ritiro delle nazionale svedese. L'attaccante rossonero ha parlato di vari temi, tra cui anche le voci sul suo ritiro: "Sarebbe stato troppo facile per me smettere dopo lo scudetto vinto con il Milan". Nessun problema, ma solo un po' di rammarico per l'esclusione dalla lista Champions: "In quelle settimane non stavo bene, dieci giorni dopo è cambiato tutto".