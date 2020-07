Il Giornale: "Gli avvocati del Diavolo difendono la causa del Milan che stupisce"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Gli avvocati del Diavolo difendono la causa del Milan che stupisce". Nonostante gli ultimi risultati molto positivi, Elliott sembra intenzionato ad andare avanti per la sua strada e a far partire a fine campionato una nuova rivoluzione con l'arrivo di Ralf Rangnick nel doppio ruolo di allenatore e direttore tecnico. Nelle scorse ore, due rossoneri hanno mandato messaggi piuttosto chiari alla proprietà: Paolo Maldini ha ribadito che servono giocatori di esperienza in grado di aiutare i giovani, mentre Calhanoglu ha esaltato l'ottimo lavoro di Stefano Pioli, il quale è stato definito dal turco come "una persona importante non solo per me ma per tutta la squadra".