Il Giornale: "Ibra trasforma in oro anche le riserve. E il Milan non sbaglia"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così all'indomani della vittoria dei rossoneri per 3-1 in casa del Celtic: "Ibra trasforma in oro anche le riserve. E il Milan non sbaglia". Ampio turnover di Pioli che in attacco si affida però ancora una volta allo svedese, il quale, anche senza segnare, ha trascinato il Diavolo al successo ispirando i compagni di squadra.