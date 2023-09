Il Giornale: "Il Diavolo deve riposare e mette in campo l'algoritmo"

"Il Diavolo deve riposare e mette in campo l'algoritmo": titola così questa mattina Il Giornale in merito alle scelte di Stefano Pioli per il match di stasera contro il Cagliari. Il tecnico rossonero farà un po' di turnover e darà un po' di riposo ad alcuni titolarissimi come Giroud e Leao. In attacco spazio quindi al tridente composto da tre giocatori arrivati durante l'ultimo mercato estivo, vale a dire Chukweze, Okafor e Pulisic.