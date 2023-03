Il Giornale: "Il futuro di Inter e Milan in un aprile di fuoco con le verità Champions"

MilanNews.it

Il Giornale titola così questa mattina: "Il futuro di Inter e Milan in un aprile di fuoco con le verità Champions". Nelle prossime settimane, le due squadre giocheranno i quarti di Champions League contro Benfica e Napoli, ma per entrambe sarà fondamentale in questo finale di stagione pensare anche al campionato e qualificarsi alla prossima Champions.