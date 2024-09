Il Giornale: "Il Milan in campo contro il Leverkusen: le stelle e strisce di Pulisic per provarci"

Il Giornale titola così stamattina: "Il Milan in campo contro il Leverkusen: le stelle e strisce di Pulisic per provarci". Domani sera i rossoneri scenderanno in campo in casa del Bayer per cercare i primi punti stagionali in Champions League dopo la sconfitta all'esordio contro il Liverpool. Da capire se Paulo Fonseca confermerà anche in Europa il 4-2-4 molto offensivo che ha permesso al Diavolo di rinascere in Serie A oppure optare per uno schieramento più prudente.

Al di là del modulo che verrà scelto, in campo dal primo minuto ci sarà sicuramente Christian Pulisc, finora a mani bassi il miglior giocatore rossonero della stagione: l’attaccante americano è già a quota cinque gol segnati (quattro in campionato e uno in Europa) in sette partite giocate.