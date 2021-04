Il Giornale: "Il Milan riparte da Ibra, ma lo deve ritrovare per stare in Champions"

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Il Milan riparte da Ibra, ma lo deve ritrovare per stare in Champions". Ieri sera è stato ufficializzato il rinnovo per un altro anno di Ibrahimovic, ma in casa rossonera tutti stanno pensando alla corsa Champions. Per arrivare tra le prime quattro sarà fondamentale per i rossoneri ritrovare il prima possibile il loro leader indiscusso.